Експерти OLX Робота проаналізували 4,5 тисячі вакансій.
Дивися повний текст Робота для студента: вантажники цінуються більше від перекладачів.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12
Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота для студента: вантажники цінуються більше від перекладачів.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:13
"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."
Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33
Помощник официанта 350грн/час, грузчик 550)))))))))))))
Статью писал школьник включив фантазию.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:35
Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально.
Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:10
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:33
если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то это явно будут не студенты.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49
по грузчикам видел похожие объявы - это за смену, а не за час... точно так же официанты, скорее всего за смену, но основной расчет на чаевые, потому и меньше грузчиков... тут видимо налицо ограниченность функционала ОЛХ-работа, где авторам объявлений приходится выбирать "в час", потому что "за смену" в списке нет, а это совсем далеко от "в месяц"... что-то "эксперты" недоглядели
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