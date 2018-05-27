Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

по грузчикам видел похожие объявы - это за смену, а не за час... точно так же официанты, скорее всего за смену, но основной расчет на чаевые, потому и меньше грузчиков... тут видимо налицо ограниченность функционала ОЛХ-работа, где авторам объявлений приходится выбирать "в час", потому что "за смену" в списке нет, а это совсем далеко от "в месяц"... что-то "эксперты" недоглядели

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