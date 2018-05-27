Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
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hxbbgaf написав:"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."
Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.
Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально. Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют
Извините, за фамильярность. Мне необходима срочная помощь! Практически в зоне АТО назревает большая неприятность нужно "разрулить ситуацию", если можно "разнесите по всем форумам и темам".
Господа, Активные форумчане!!! По сути форума "тема" с многими достаточно доходными возможностями!!! Это касается прежде всего молодых: 1. Вступление:
Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.
По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».
Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия): "разговор двух директоров шахт: - Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают - А я уже восемь месяцев! - И что работают? - Работают! - Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать? - Спустя пол года: - Ну что ты со своих деньги берёшь? - да ты, что!!!? - А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают." 2. суть - Тема:
Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны. На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы. Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях. Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь! Примите тупо на веру. Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.
АУ?
- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать? писать в личку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.