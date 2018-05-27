RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робота для студента: вантажники
цінуються більше від...

Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:33

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."

Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.

Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально.
Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют

Извините, за фамильярность.
Мне необходима срочная помощь!
Практически в зоне АТО назревает большая неприятность нужно "разрулить ситуацию", если можно "разнесите по всем форумам и темам".

Господа, Активные форумчане!!!
По сути форума "тема" с многими достаточно доходными возможностями!!!
Это касается прежде всего молодых:
1. Вступление:
http://orbita.dn.ua/situatsiya-v-gp-sel ... -kiev.html
С позапрошлой недели в ГП «Селидовуголь» продолжаются шахтерские волнения с отказами горняков спускаться в шахты. Люди требуют своевременной выплаты заработной платы.


Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.

По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».

Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия):
"разговор двух директоров шахт:
- Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают
- А я уже восемь месяцев!
- И что работают?
- Работают!
- Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать?
- :mrgreen:
Спустя пол года:
- Ну что ты со своих деньги берёшь?
- да ты, что!!!?
- А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают."
2. суть - Тема:
https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html

У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.

В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.

Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html


Пожалуйста тема, на миллионы, но необходима срочные деяния. Могу оказать содействия, как с той, так и с другой стороны.
На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы.
Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях.
Многие моменты Вы физически не в состоянии понять - и не пытайтесь!
Примите тупо на веру.
Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.

АУ?

- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать?
писать в личку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 20.09.12
Подякував: 574 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:03

Re: Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной!
Остальное считается что получишь с чаевых.
Juna
 
Повідомлень: 159
З нами з: 27.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:02

  Juna написав:В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной! Остальное считается что получишь с чаевых.

Это как обычно очередные бредни статистов-покращувачай, не имеющие ничего общего с реальной жизнью за окнами их кабинетов. Причем сами сидят давят кнопки за минималку, но зато на бумаге у них кругом одни мульёнэры... уже даже грузчики и официанты : )
Forum
 
Повідомлень: 279
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...
R2 » Сер 30 тра, 2018 09:28
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 10:11
MGVP
Українці стали купувати більше ліків
R2 » Нед 27 тра, 2018 21:08
5 267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 17:49
antikkristall
З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій
R2 » Пон 28 тра, 2018 13:01
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:02
AlexeyLoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.