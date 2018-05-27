Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

Додано: Вів 05 чер, 2018 19:33

Faceless написав: hxbbgaf написав: "Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."



Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят. "Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.

Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально.

Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально.Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют

Господа, Активные форумчане!!!

http://orbita.dn.ua/situatsiya-v-gp-sel ... -kiev.html

С позапрошлой недели в ГП «Селидовуголь» продолжаются шахтерские волнения с отказами горняков спускаться в шахты. Люди требуют своевременной выплаты заработной платы.





Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.



По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская». С позапрошлой недели в ГП «Селидовуголь» продолжаются шахтерские волнения с отказами горняков спускаться в шахты. Люди требуют своевременной выплаты заработной платы.Сегодня, 4 июня, в объединении полноценно работают только две из четырех шахт: «Кураховская» и 1/3 «Новогродовская». Частично бастуют работники шахт «Котляревская» и «Украина». Об этом телекомпании «Орбита» сообщил и.о. председателя местной организации НПГУ Селидова и Новогродовки Сергей Павлов.По словам профсоюзного лидера, уговоры администрации приступить к работе уже не действуют на многих горняков, чьи семьи страдают от хронического безденежья. К примеру, сегодня в первую смену отказались ехать примерно 30% рабочих шахт «Украина» и «Котляревская».

https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html



У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.



В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.



Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/pervyy-den-leta-p ... 65050.html У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио". Больше читайте здесь:

Извините, за фамильярность.Мне необходима срочная помощь!Практически в зоне АТО назревает большая неприятность нужно "разрулить ситуацию", если можно "разнесите по всем форумам и темам".По сути форума "тема" с многими достаточно доходными возможностями!!!Это касается прежде всего молодых:1. Вступление:Не казённых шахтах давно реализован старый конца советского времени страшный анекдот о шахтёрах(я веду речь о конкретном примере - необходима срочные реальные действия):"разговор двух директоров шахт:- Я своим З/П уже пол года не плачу, и работают- А я уже восемь месяцев!- И что работают?- Работают!- Давай с них ещё деньги за спуск в шахту брать?Спустя пол года:- Ну что ты со своих деньги берёшь?- да ты, что!!!?- А я ввёл. И всё равно на..бывают: в понедельник спускаются, а в суботу выезжают."2. суть - Тема:На шахтах реализован принцип рабства - остаётся срочно решить вопрос с руководством предприятий - сам факт отлучки шахтёра возможен только через расчёт, и без гарантии его дальнейшего трудоустройства назад. В маленьких городах - это самоубийство. Но кто попробовал на заработках в Польше назад никто не вернулся. Т.Е. сейчас решить вопрос с руководством без "сочного колядования" (это возможно аж бегом для киевлян, и у кого турфирмы) о бесплатных отпусках желающих с сохранением их рабочих мест. Решить транспортные и таможенные вопросы.Тысячи углекопов и членов их семей сегодня с удовольствием согласятся собирать клубнику, чем дохнуть от голода в шахтах в рабских условиях.Примите тупо на веру.Это момент организации высокоприбыльного международного бизнеса.АУ?- Есть желающие реально поработать? И сделать что то для страны? Что то заработать?писать в личку.