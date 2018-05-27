В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной!
Остальное считается что получишь с чаевых.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 20:03
Re: Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной!
Остальное считается что получишь с чаевых.
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:02
Это как обычно очередные бредни статистов-покращувачай, не имеющие ничего общего с реальной жизнью за окнами их кабинетов. Причем сами сидят давят кнопки за минималку, но зато на бумаге у них кругом одни мульёнэры... уже даже грузчики и официанты : )
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:54
Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34
Додано: Сер 06 чер, 2018 00:43
Додано: Сер 06 чер, 2018 02:58
Всегда говорил своему сыну, нахрена тебе диплом, иди официантом работать. Если помощник 350 грн. в час, то сколько тогда официант. Я уже сам захотел вспомнить молодость как работал в ресторане, завтра же пойду устраиваться, опыт работы у меня большой. Через год куплю домик у моря, спортивную машину.
Додано: Сер 06 чер, 2018 06:03
Так здесь играются на часах - то, что можно перенести за 1 час растягивают на 4.
back in USSR
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