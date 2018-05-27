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Робота для студента: вантажники
цінуються більше від...

Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:03

Re: Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной!
Остальное считается что получишь с чаевых.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:02

  Juna написав:В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной! Остальное считается что получишь с чаевых.

Это как обычно очередные бредни статистов-покращувачай, не имеющие ничего общего с реальной жизнью за окнами их кабинетов. Причем сами сидят давят кнопки за минималку, но зато на бумаге у них кругом одни мульёнэры... уже даже грузчики и официанты : )
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:54

Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34

  Правдоруб написав:Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.

Мебель вся доехала?)))
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 00:43

  Gastarbaiter написав: Мебель вся доехала?)))

Всё отлично перевезли! Конечно под чутким и бдительным руководством, но благодаря этому даже аквариум целый привезли. И кое-какая посуда была в ящиках- тоже на удивление всё выжило : )
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 02:58

Всегда говорил своему сыну, нахрена тебе диплом, иди официантом работать. Если помощник 350 грн. в час, то сколько тогда официант. Я уже сам захотел вспомнить молодость как работал в ресторане, завтра же пойду устраиваться, опыт работы у меня большой. Через год куплю домик у моря, спортивную машину.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 06:03

  Правдоруб написав:Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.


Так здесь играются на часах - то, что можно перенести за 1 час растягивают на 4.
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Не за годину, за день!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02

Re: Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

  hxbbgaf написав:Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.

хз, ну попробуйте нанять грузчиков, например для квартирного переезда.
машина 200 в час, минимум 2 часа, + грузчики по 80 грн в час на человека.
  rurais25 написав:ребята ( грузчики ) реально вкалывают и тратят свое здоровье !

хз, все думают, что в качалку ходят чтобы стать здоровее, а не потратить здоровье. :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:03

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."

Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.


550грн за час - это реальная цена. Дело в том что там работы может быть всего на 2 часа в день, например.


Порохоботы, наверное, будут соглашаться даже если напишут, что грузчик получает 100500 миллионов в час.
hxbbgaf
 
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