Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:03
В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной!
Остальное считается что получишь с чаевых.
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Juna
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Додано: Вів 05 чер, 2018 22:02
Juna написав:
В каком ресторане платят 350 грн?! Там обычно з/п в половину минимальной! Остальное считается что получишь с чаевых.
Это как обычно очередные бредни статистов-покращувачай, не имеющие ничего общего с реальной жизнью за окнами их кабинетов. Причем сами сидят давят кнопки за минималку, но зато на бумаге у них кругом одни мульёнэры... уже даже грузчики и официанты : )
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Додано: Вів 05 чер, 2018 22:54
Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.
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Правдоруб
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Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34
Правдоруб написав:
Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.
Мебель вся доехала?)))
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 06 чер, 2018 00:43
Gastarbaiter написав:
Мебель вся доехала?)))
Всё отлично перевезли! Конечно под чутким и бдительным руководством, но благодаря этому даже аквариум целый привезли. И кое-какая посуда была в ящиках- тоже на удивление всё выжило : )
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Правдоруб
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Додано: Сер 06 чер, 2018 02:58
Всегда говорил своему сыну, нахрена тебе диплом, иди официантом работать. Если помощник 350 грн. в час, то сколько тогда официант. Я уже сам захотел вспомнить молодость как работал в ресторане, завтра же пойду устраиваться, опыт работы у меня большой. Через год куплю домик у моря, спортивную машину.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 06:03
Правдоруб написав:
Недавно весной перевозили офис в Харькове, с тяжелой мебелью (шкафы, диваны и тд.). Самые дорогие грузчики со своим автотранспортом стоили 80 гривен в час.
Так здесь играются на часах - то, что можно перенести за 1 час растягивают на 4.
back in USSR
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:55
Не за годину, за день!
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andriyzhagun
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02
hxbbgaf написав:
Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.
хз, ну попробуйте нанять грузчиков, например для квартирного переезда.
машина 200 в час, минимум 2 часа, + грузчики по 80 грн в час на человека.
rurais25 написав:
ребята ( грузчики ) реально вкалывают и тратят свое здоровье !
хз, все думают, что в качалку ходят чтобы стать здоровее, а не потратить здоровье.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 22:03
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."
Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.
550грн за час - это реальная цена. Дело в том что там работы может быть всего на 2 часа в день, например.
Порохоботы, наверное, будут соглашаться даже если напишут, что грузчик получает 100500 миллионов в час.
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hxbbgaf
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