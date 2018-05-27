Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:23
hxbbgaf написав:При чем тут сколько вы платите фирме за грузчиков, народ? Эта цифра "немного" отличается от той, что достается самим грузчикам, там еще нахлебников целый офисный центр. А речь тут именно о зарплате грузчика.
Да и все равно нанять грузчика нужно заплатить фирме 80 гривен в час, никак не 550, такую цифру только травокуры могли придумать.
Смотря что грузить. Грузчикам за 80 грн не поручат разгружать что-то реально ценное. То, что вы не верите в такую оплату, никак не означает что ее нет.
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