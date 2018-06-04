Українські пенсії залишаються одними з найнижчих в Європі.
Дивися повний текст В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років (інфографіка).
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років (інфографіка).
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39
а просто отложить себе на старость - это уже незаконно? потому что не поделился? ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:43
Теперь властям можно них не делать, главное ведь сделали- предупредили.. как бы теперь не при делах.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:46
Re: кожен другий
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:48
Багато не відкладеш( А інфляція все "схаває" ((
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:03
Искренне хочу увидеть тех, кто рассчитывает на пенсию от государства и в то, что он ее получит через пару десятков лет.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:49
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
От ... Уявляєте - якщо раптом зараз молодь молодша 35 ( хоча б ) років дружно сказала - та нафіг нам та ваша мізерна пенсія - платити не будемо ... І все - повний розвал системи ... А при таких підходах так і буде скоро .
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:07
Ось і все на що здатна нинішня влада.Це вам пересічні результат 4 ро ків реформ.
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