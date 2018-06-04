В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39

а просто отложить себе на старость - это уже незаконно? потому что не поделился? ))

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