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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Пропонуємо до обговорення:
Українські пенсії залишаються одними з найнижчих в Європі.

Дивися повний текст В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39

а просто отложить себе на старость - это уже незаконно? потому что не поделился? ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:43

Теперь властям можно них не делать, главное ведь сделали- предупредили.. как бы теперь не при делах.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:48

Багато не відкладеш( А інфляція все "схаває" ((
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:03

Искренне хочу увидеть тех, кто рассчитывает на пенсию от государства и в то, что он ее получит через пару десятков лет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:42

Хочу відмовитись і не платити ПФ і не отримувати пенсію
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:49

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

От ... Уявляєте - якщо раптом зараз молодь молодша 35 ( хоча б ) років дружно сказала - та нафіг нам та ваша мізерна пенсія - платити не будемо ... І все - повний розвал системи ... А при таких підходах так і буде скоро .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:26

В Австралии например если прожил в стране 10+ лет или имеешь гражданство пофиг стаж, пенсию будет по любому. Вот и сравните страны..и не надо говорить чепуху .. а они там богатые, так и пенсия у нас не австралийская а нищебродско - украинская.
Джон
 
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