Я тоже хочу. Как сделать?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:13
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:16
Далеко берете, в Польше тоже самое.
Кум уже карту поляка открыл, на лето детей в Польшу забирает для акклиматизации.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:37
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
Наше руководства за свои пенсии может "не перейматись", себе на 10-кратную они уже накалядовали. Какие законотворцы, такие и законы издают, в своём бизнесе их мозги шевелятся правильно, а как государство поднять - недотягивают, может учились не там или что-то другое?
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:51
Люди никак не могут понять, что нашему государству не выгодно о них (настоящих и будущих пенсионеров) заботиться, т.к. для него наши пенсионеры - это обуза, которую можно подогревать раз в 4 года перед выборами на 10-20 грн. дл доп.голосов.
Поэтому заботиться о своем будущем нужно только самому. Главное просто определиться с способом, каким обеспечить себя в старости.
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