В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Сер 06 чер, 2018 10:02

qwertytmp1 написав: @romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство... @romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...

Если б все налоги платили по-честному, если бы депутаты работали по-честному, судьи судили бы по-честному, воры и преступники стали жить по-честному... и т.д. Это старая песня. А я вот вижу, как например, моя мать отработала на предприятии на горячем стаже по-честному и получает меньше 1700 грн.Меня удивляет ситуация, когда отказались от идей социализма, строим активно капитализм и требуем стабильных социальных гарантий. Сколько заработал - столько и получил. Не можешь организовать ситуацию, чтобы работали на тебя - работай сам на себя. Не можешь работать на себя - работай на других. Все по-честному. Есть возможность уменьшить налоги (если это не нарушает закон) - уменьшай. Но факт остается фактом, в капиталистическом мире никто не будет о тебе заботиться кроме тебя самого. Должно быть некоторое пособие на уровне минимально минимума и все. А дальше - ты сам по-себе.