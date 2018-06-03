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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:13

  Rainbow написав:Хочу відмовитись і не платити ПФ і не отримувати пенсію

Я тоже хочу. Как сделать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:16

  Джон написав:В Австралии например если прожил в стране 10+ лет или имеешь гражданство пофиг стаж, пенсию будет по любому. Вот и сравните страны..и не надо говорить чепуху .. а они там богатые, так и пенсия у нас не австралийская а нищебродско - украинская.

Далеко берете, в Польше тоже самое.
Кум уже карту поляка открыл, на лето детей в Польшу забирает для акклиматизации.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:37

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Наше руководства за свои пенсии может "не перейматись", себе на 10-кратную они уже накалядовали. Какие законотворцы, такие и законы издают, в своём бизнесе их мозги шевелятся правильно, а как государство поднять - недотягивают, может учились не там или что-то другое?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:51

Люди никак не могут понять, что нашему государству не выгодно о них (настоящих и будущих пенсионеров) заботиться, т.к. для него наши пенсионеры - это обуза, которую можно подогревать раз в 4 года перед выборами на 10-20 грн. дл доп.голосов.
Поэтому заботиться о своем будущем нужно только самому. Главное просто определиться с способом, каким обеспечить себя в старости.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:24

  romio_33 написав:Люди никак не могут понять, что нашему государству не выгодно о них (настоящих и будущих пенсионеров) заботиться, т.к. для него наши пенсионеры - это обуза, которую можно подогревать раз в 4 года перед выборами на 10-20 грн. дл доп.голосов. Поэтому заботиться о своем будущем нужно только самому. Главное просто определиться с способом, каким обеспечить себя в старости.

@romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...
qwertytmp1
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:34

очень рассчитываю на то, что нынешние и будущие пенсионеры на выборах больше не повторят ошибок четырехлетней давности.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:02

  qwertytmp1 написав: @romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...

Если б все налоги платили по-честному, если бы депутаты работали по-честному, судьи судили бы по-честному, воры и преступники стали жить по-честному... и т.д. Это старая песня. А я вот вижу, как например, моя мать отработала на предприятии на горячем стаже по-честному и получает меньше 1700 грн.
Меня удивляет ситуация, когда отказались от идей социализма, строим активно капитализм и требуем стабильных социальных гарантий. Сколько заработал - столько и получил. Не можешь организовать ситуацию, чтобы работали на тебя - работай сам на себя. Не можешь работать на себя - работай на других. Все по-честному. Есть возможность уменьшить налоги (если это не нарушает закон) - уменьшай. Но факт остается фактом, в капиталистическом мире никто не будет о тебе заботиться кроме тебя самого. Должно быть некоторое пособие на уровне минимально минимума и все. А дальше - ты сам по-себе.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:24

Какая там пенсия, мама имеет 37 лет стажа и получает сейчас пенсию 1600 гривен. О чем можно говорить? Идите вы к черту с такой пенсией!
hxbbgaf
 
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