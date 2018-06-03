Я тоже хочу. Как сделать?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:13
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:16
Далеко берете, в Польше тоже самое.
Кум уже карту поляка открыл, на лето детей в Польшу забирает для акклиматизации.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:37
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
Наше руководства за свои пенсии может "не перейматись", себе на 10-кратную они уже накалядовали. Какие законотворцы, такие и законы издают, в своём бизнесе их мозги шевелятся правильно, а как государство поднять - недотягивают, может учились не там или что-то другое?
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:51
Люди никак не могут понять, что нашему государству не выгодно о них (настоящих и будущих пенсионеров) заботиться, т.к. для него наши пенсионеры - это обуза, которую можно подогревать раз в 4 года перед выборами на 10-20 грн. дл доп.голосов.
Поэтому заботиться о своем будущем нужно только самому. Главное просто определиться с способом, каким обеспечить себя в старости.
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:24
@romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:34
очень рассчитываю на то, что нынешние и будущие пенсионеры на выборах больше не повторят ошибок четырехлетней давности.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:02
Если б все налоги платили по-честному, если бы депутаты работали по-честному, судьи судили бы по-честному, воры и преступники стали жить по-честному... и т.д. Это старая песня. А я вот вижу, как например, моя мать отработала на предприятии на горячем стаже по-честному и получает меньше 1700 грн.
Меня удивляет ситуация, когда отказались от идей социализма, строим активно капитализм и требуем стабильных социальных гарантий. Сколько заработал - столько и получил. Не можешь организовать ситуацию, чтобы работали на тебя - работай сам на себя. Не можешь работать на себя - работай на других. Все по-честному. Есть возможность уменьшить налоги (если это не нарушает закон) - уменьшай. Но факт остается фактом, в капиталистическом мире никто не будет о тебе заботиться кроме тебя самого. Должно быть некоторое пособие на уровне минимально минимума и все. А дальше - ты сам по-себе.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:24
Какая там пенсия, мама имеет 37 лет стажа и получает сейчас пенсию 1600 гривен. О чем можно говорить? Идите вы к черту с такой пенсией!
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