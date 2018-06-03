В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Но факт остается фактом, в капиталистическом мире никто не будет о тебе заботиться кроме тебя самого.
Вы противоречите окружающей нас реальности - наибольшую в мире заботу о своих гражданах (во всех сферах жизни) как раз проявляют страны, где капитализм существует уже пару сотен лет - Швеция/Дания/Норвегия/Германия/Швейцария и т.д., а наименьшую - оставшиеся страны социалистического лагеря- КНДР/КНР/Вьетнам/Лаос. Касательно жизни пенсионеров в СССР - максимальная пенсия в середине 80-х была 132 рубля. И я до сих пор вспоминаю, как прикрепленные (т.е. бывшие сотрудники нашей организации, вышедшие на пенсию) дважды в месяц (1 раз, когда давали 1,5 кг костей, 2-ой - когда давали кило варенки 4-го сорта) благодарили сотрудников (и лично меня, ездившего за этим изобилием) за возможность получить по госцене эти деликатесы - рыночное мясо по 6-8 рублей за кг (а никакого другого в продаже просто не было) или коопторговская колбаса по 6-11 рублей за кг были им совершенно НЕДОСТУПНЫ.
Ferox написав:Слава Богу, что я безработный, хоть не плачу бабки в этот ПФ. Живу за криптовалюту и надеюсь, что буду жить на нее и на "пенсии" ( посчитал что по нынешнему курсу, если она не будет больше расти в цене, что маловероятно) мне хватит денег до 78 лет.
Вы же писали, что ее не продаете, как же вы тогда живете за нее?
Вы не совсем меня правильно поняли: я не продаю всю крипту из-за скачек цены, как делает большинство, я продаю по мере необходимости по чуть-чуть, раз в месяц как зарплату себе плачу.
romio_33 написав:Люди никак не могут понять, что нашему государству не выгодно о них (настоящих и будущих пенсионеров) заботиться, т.к. для него наши пенсионеры - это обуза, которую можно подогревать раз в 4 года перед выборами на 10-20 грн. дл доп.голосов. Поэтому заботиться о своем будущем нужно только самому. Главное просто определиться с способом, каким обеспечить себя в старости.
@romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...
государство делает все, чтоб вы не дай бог не спрыгнули с минималки
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
qwertytmp1 написав:@romio_33 Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги по честному, то возможно и денег было бы в казне больше на пенсионные расходы. А так, все сидят всю жизнь на "минималке", а потом ахают, какое плохое у нас государство...
Ну у Вас і ілюзії ... Громадянин пересічний - це завжди нижній щабель в піраміді "харчовій" держави . Якраз верхня частина - це або "хижаки" - які забирають , або "паразити" - які висмоктують ... Ви себе до якої частини відносите ?