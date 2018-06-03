В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Сер 06 чер, 2018 12:06

Но факт остается фактом, в капиталистическом мире никто не будет о тебе заботиться кроме тебя самого.

лагеря

деликатесы

Вы противоречите окружающей нас реальности - наибольшую в мире заботу о своих гражданах (во всех сферах жизни) как раз проявляют страны, где капитализм существует уже пару сотен лет - Швеция/Дания/Норвегия/Германия/Швейцария и т.д., а наименьшую - оставшиеся страны социалистического- КНДР/КНР/Вьетнам/Лаос.Касательно жизни пенсионеров в СССР - максимальная пенсия в середине 80-х была 132 рубля. И я до сих пор вспоминаю, как прикрепленные (т.е. бывшие сотрудники нашей организации, вышедшие на пенсию) дважды в месяц (1 раз, когда давали 1,5 кг костей, 2-ой - когда давали кило варенки 4-го сорта) благодарили сотрудников (и лично меня, ездившего за этим изобилием) за возможность получить по госцене эти- рыночное мясо по 6-8 рублей за кг (а никакого другого в продаже просто не было) или коопторговская колбаса по 6-11 рублей за кг были им совершенно НЕДОСТУПНЫ.