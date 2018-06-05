В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Сер 06 чер, 2018 13:38

sal написав: qwertytmp1 написав: Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги Наше государство - это и есть мы с вами. Если бы все платили налоги

Сами себе должны платить налоги? Сами себе должны платить налоги?

Да, именно так. Сами себе должны содержать государство- обеспечить для себя государственную структуру. Представьте - кто-то каждое утро должен печь и продавать свежий хлеб, если это все пустить на самотек - то у нас будут перебои с хлебом, с водой в кранах, с молоком, с транспортом - тем более с больницами, школами, а главное с преступностью и тп.Другое дело, что чинуши, которых мы содержим " для себя" - могут вполне вступить в сговор, и саботировать свои обязанности. Не служить нам - хотя они и "служащие" , а паразитировать на нас. В том числе - назначить себе зарплаты раз в 10 больше , чем у тех , кому они служат. И вовсе могут не служить гражданам страны, а только паразитировать на них, видя что граждане все терпят и будут терпеть и дальше. Я не слышал не про один случай когда украинец - плюнул бы в рожу чиновнику за то, что тот вымогает взятку, не выполняет свои обязанности или морочит ему голову, тем более меняет законы не в рамках Конституции и в ущерб интересам украинцев, которым этот чиновник должен служить. Да! За наши деньги - и они их должны отрабатывать. Сами украинцы и виноваты. Герой нашей страны - тот у кого "хата с краю", который все стерпит и будет радоваться, что за это его похвалят как " неконфликтного" и будут на нем паразитировать.