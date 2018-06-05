В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30

а в чистоте приятней и комфортней, вот и не сорят развитые и оберегают чистоту. А у нас не было такой чистоты--для нас диковинка сие. Это как алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко