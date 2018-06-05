Неправда. Это как аккуратный и неаккуратный человек. Чисто же не только там, где убирают, а там, где не мусорят. Не должно быть желания мусорить.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45
Re: люди
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45
То есть? 225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46
Re: з/п
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10
чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му на другую
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12
Re: система
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24
если это (чистота) будет нравицо большинству, то такая терминология не совсем уместна. Ведь не говорят про полицейское государство в контексте наказания за убийство
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
а в чистоте приятней и комфортней, вот и не сорят развитые и оберегают чистоту. А у нас не было такой чистоты--для нас диковинка сие. Это как алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30
Re: не отримає
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