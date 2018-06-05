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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45

Re: люди

  baran написав:Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые

Неправда. Это как аккуратный и неаккуратный человек. Чисто же не только там, где убирают, а там, где не мусорят. Не должно быть желания мусорить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45

То есть? 225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46

Re: з/п

  olegpm16 написав:225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?

Им не надо. Они не ради пенсии работают)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10

  sal написав:
  baran написав:Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые

Неправда. Это как аккуратный и неаккуратный человек. Чисто же не только там, где убирают, а там, где не мусорят. Не должно быть желания мусорить.

чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му на другую :)
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12

Re: система

  baran написав:чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му

Полицейское государство?
а полицейские кто
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24

  sal написав:
  baran написав:чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му

Полицейское государство?
а полицейские кто

если это (чистота) будет нравицо большинству, то такая терминология не совсем уместна. Ведь не говорят про полицейское государство в контексте наказания за убийство
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

а в чистоте приятней и комфортней, вот и не сорят развитые и оберегают чистоту. А у нас не было такой чистоты--для нас диковинка сие. Это как алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30

Re: не отримає

  baran написав:если это (чистота) будет нравицо большинству, то такая

Чистота панам нравится. чистить - нет
sal
 
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