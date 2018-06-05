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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55

Re: не кафе

  baran написав:нам надо сначала попасть в приличное заведение. да так, чтоб обратного пути не было а там глядишь и гульбенить цивилизованней будем. Можно конечно строить такое заведение у себя, нодля этого должен быть в семье хоть один не алкоголик (у нас такого нет)

Один алкаш отравит жизнь всей семье, как деготь.
Украинцев поляки в Польше уже не любят.
т.е. "Если человек идиот, то это надолго".
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01

Re: алко

  baran написав:заведение у себя, но для этого должен быть в семье хоть один не алкоголик (у нас такого нет). Я не про причины алкоголизма, а про методы лечения

Если человек все время переходит дорогу на красный свет, то что его вылечит? Когда-то его все-таки собъет автомобиль. Вылечит ли? скорее просто убъет
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:08

sal ну значит туда нам и дорога....если на красный всегда будем :cry:
естественный отбор никто не отменял
Востаннє редагувалось baran в Сер 06 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:13

Re: кожен другий

  baran написав:туда нам и дорога....если на красный всегда будем

Те, кто с этим не согласны, уезжают из этой страны.
меняют работу, разводятся, меняют место жительства
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:56

Re: в Україні

  baran написав:естественный отбор никто не отменял

Украинские чиновники и естественный отбор сделали на Украине кладбище заводов.
откуда тут пенсии?.. только пенсионеры
sal
 
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