В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Один алкаш отравит жизнь всей семье, как деготь.
Украинцев поляки в Польше уже не любят.
т.е. "Если человек идиот, то это надолго".
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:55
Re: не кафе
Один алкаш отравит жизнь всей семье, как деготь.
Украинцев поляки в Польше уже не любят.
т.е. "Если человек идиот, то это надолго".
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01
Re: алко
Если человек все время переходит дорогу на красный свет, то что его вылечит? Когда-то его все-таки собъет автомобиль. Вылечит ли? скорее просто убъет
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:08
sal ну значит туда нам и дорога....если на красный всегда будем
естественный отбор никто не отменял
Востаннє редагувалось baran в Сер 06 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:13
Re: кожен другий
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:56
Re: в Україні
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