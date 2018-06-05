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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45
То есть? 225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46
Re: з/п
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10
чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му на другую
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24
если это (чистота) будет нравицо большинству, то такая терминология не совсем уместна. Ведь не говорят про полицейское государство в контексте наказания за убийство
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
а в чистоте приятней и комфортней, вот и не сорят развитые и оберегают чистоту. А у нас не было такой чистоты--для нас диковинка сие. Это как алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:50
та то метафора. если обобщить и все мы--алкаши(уж простите ), то мы боимся приличное кафе, а нас туда тянут (иначе кредит не дадим и т.д)...короче, нам надо сначала попасть в приличное заведение. да так, чтоб обратного пути не было а там глядишь и гульбенить цивилизованней будем. Можно конечно строить такое заведение у себя, но для этого должен быть в семье хоть один не алкоголик (у нас такого нет). Я не про причины алкоголизма, а про методы лечения
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:08
sal ну значит туда нам и дорога....если на красный всегда будем
естественный отбор никто не отменял
Востаннє редагувалось baran в Сер 06 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:34
Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
Один из финтов тех кто дорвался до кормушки - вот именно такой - люди все одинаковые - или же вы нацик. А в реале - все не так. Нацики - это те, кто хочет лишать людей прав и наказывать за то, что они другие, другой нации или сексориентации и тп. ,а не те, кто видит, что люди отличаются друг от друга , некоторые имеют особый "ментальный и культурный код". Последнее выражение - это красивое название своеобразных наклонностей у некоторых групп людей. К примеру цыгане - у них особое воспитание и особенные наклонности. Не у всех, конечно, но у большинства. Это совсем не значит что к ним нужно плохо относиться. Это значит , что с ними нужно быть осторожными и внимательными, что бы не украли что-то и все. Если человек не намерен ущемлять их права, а просто констатирует - что у них есть характерный цыганский "культурный этнический код" и с ними нужно быть бдительными - это просто адекватный человек. У многих национальностей есть свои и генетические и культурные отличия. Так что мы не одинаковые, у нас разная генетика, разная культура, воспитание и тп. Другое дело - что никто не имеет право никого ущемлять в правах, оскорблять и преследовать за это или призывать к каким-то действиям " взагалі" без конкретной вины или конкретного преступления. Это я к тому, что мы тоже не такие как цыгане или англичане и французы. Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.
Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.
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