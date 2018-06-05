В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Сер 06 чер, 2018 23:34

baran написав: ерунда это ИМХО выглядит так как-будто там хорошие люди, а тут плохие. Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые ерунда это ИМХО выглядит так как-будто там хорошие люди, а тут плохие. Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые

Один из финтов тех кто дорвался до кормушки - вот именно такой - люди все одинаковые - или же вы нацик. А в реале - все не так. Нацики - это те, кто хочет лишать людей прав и наказывать за то, что они другие, другой нации или сексориентации и тп. ,а не те, кто видит, что люди отличаются друг от друга , некоторые имеют особый "ментальный и культурный код". Последнее выражение - это красивое название своеобразных наклонностей у некоторых групп людей. К примеру цыгане - у них особое воспитание и особенные наклонности. Не у всех, конечно, но у большинства. Это совсем не значит что к ним нужно плохо относиться. Это значит , что с ними нужно быть осторожными и внимательными, что бы не украли что-то и все. Если человек не намерен ущемлять их права, а просто констатирует - что у них есть характерный цыганский "культурный этнический код"и с ними нужно быть бдительными - это просто адекватный человек. У многих национальностей есть свои и генетические и культурные отличия. Так что мы не одинаковые, у нас разная генетика, разная культура, воспитание и тп. Другое дело - что никто не имеет право никого ущемлять в правах, оскорблять и преследовать за это или призывать к каким-то действиям " взагалі" без конкретной вины или конкретного преступления. Это я к тому, что мы тоже не такие как цыгане или англичане и французы. Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.