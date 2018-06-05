RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:45

То есть? 225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46

Re: з/п

  olegpm16 написав:225 народных депутатов Украины тоже не смогул получить пенсию в 60 лет?

Им не надо. Они не ради пенсии работают)
sal
 
Заблокований
Повідомлень: 2581
З нами з: 25.03.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10

  sal написав:
  baran написав:Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые

Неправда. Это как аккуратный и неаккуратный человек. Чисто же не только там, где убирают, а там, где не мусорят. Не должно быть желания мусорить.

чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му на другую :)
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24

  sal написав:
  baran написав:чтоб не было желания надо наказывать, т.е изменить с-му

Полицейское государство?
а полицейские кто

если это (чистота) будет нравицо большинству, то такая терминология не совсем уместна. Ведь не говорят про полицейское государство в контексте наказания за убийство
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

а в чистоте приятней и комфортней, вот и не сорят развитые и оберегают чистоту. А у нас не было такой чистоты--для нас диковинка сие. Это как алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:50

  sal написав:
  baran написав:алкоголику сподручней в рыгаловке, чем в заведении приличней, даже если цена будет одинаковой

Алкоголики разные бывают.
Система по-вашему виновата что он алкаш или невоспитан?

та то метафора. если обобщить и все мы--алкаши(уж простите :) ), то мы боимся приличное кафе, а нас туда тянут (иначе кредит не дадим и т.д)...короче, нам надо сначала попасть в приличное заведение. да так, чтоб обратного пути не было а там глядишь и гульбенить цивилизованней будем. Можно конечно строить такое заведение у себя, но для этого должен быть в семье хоть один не алкоголик (у нас такого нет). Я не про причины алкоголизма, а про методы лечения :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:08

sal ну значит туда нам и дорога....если на красный всегда будем :cry:
естественный отбор никто не отменял
Востаннє редагувалось baran в Сер 06 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:34

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

  baran написав:ерунда это ИМХО выглядит так как-будто там хорошие люди, а тут плохие. Условия разные просто, абсолютно другая система, а люди везде одинаковые

Один из финтов тех кто дорвался до кормушки - вот именно такой - люди все одинаковые - или же вы нацик. А в реале - все не так. Нацики - это те, кто хочет лишать людей прав и наказывать за то, что они другие, другой нации или сексориентации и тп. ,а не те, кто видит, что люди отличаются друг от друга , некоторые имеют особый "ментальный и культурный код". Последнее выражение - это красивое название своеобразных наклонностей у некоторых групп людей. К примеру цыгане - у них особое воспитание и особенные наклонности. Не у всех, конечно, но у большинства. Это совсем не значит что к ним нужно плохо относиться. Это значит , что с ними нужно быть осторожными и внимательными, что бы не украли что-то и все. Если человек не намерен ущемлять их права, а просто констатирует - что у них есть характерный цыганский "культурный этнический код" :mrgreen: и с ними нужно быть бдительными - это просто адекватный человек. У многих национальностей есть свои и генетические и культурные отличия. Так что мы не одинаковые, у нас разная генетика, разная культура, воспитание и тп. Другое дело - что никто не имеет право никого ущемлять в правах, оскорблять и преследовать за это или призывать к каким-то действиям " взагалі" без конкретной вины или конкретного преступления. Это я к тому, что мы тоже не такие как цыгане или англичане и французы. Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.

Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 07.05.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:10

  Faceless написав:
Джон написав:В Австралии например если прожил в стране 10+ лет или имеешь гражданство пофиг стаж, пенсию будет по любому. Вот и сравните страны..и не надо говорить чепуху .. а они там богатые, так и пенсия у нас не австралийская а нищебродско - украинская.
И что, с неба падает та пенсия?

Наверное, не грабят так чинуши. И народ клептоманов к власти не допускает.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19807
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:38

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
Джон написав:В Австралии например если прожил в стране 10+ лет или имеешь гражданство пофиг стаж, пенсию будет по любому. Вот и сравните страны..и не надо говорить чепуху .. а они там богатые, так и пенсия у нас не австралийская а нищебродско - украинская.
И что, с неба падает та пенсия?

Наверное, не грабят так чинуши. И народ клептоманов к власти не допускает.

Моя знакомая в Австралии жила несколько лет, там люди другие. Там никто не ограждает свои дома глухими заборами, запрещено, люди законопослушные. У всех есть работа, население - много переселенцев азиатов, европейцев. За коммуналку все платят без субсидий. Если расходовать много воды, то быстренько штраф, она этого не знала и стала поливать мандарины, засыхающие у дома, потом такой счёт пришёл, как за год. Пособия на еду и съем жилья платят даже если нет гражданства. Коренное население - аборигены у них не работают, им государство помогает всем, что бы они ни в чём не нуждались и, не дай бог, не сократились. Врачи шоколадки не берут, и за операции платить не надо, у всех есть мед. страховка и на имущество, обязательно. Человек со средней зарплатой может позволить не только новый айфон, а и семьёй попутешествовать на другой континент. И когда они узнают о экономической ситуации на Украине, то не понимают как такое может быть. У них пол страны пустыня и пожары ежегодные, а бомжей нет.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 07 чер, 2018 23:43, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 24.11.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
R2 » Чет 07 чер, 2018 18:05
6 210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 22:34
yanyura
В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
R2 » Сер 06 чер, 2018 07:08
9 502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 11:33
rjkz
В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 05 чер, 2018 11:15
56 4255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:04
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (250)
08.06.2018 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.