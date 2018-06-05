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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:39

  kalinavalera1 написав:Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.

Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.

Минимальная пенсия почти везде нищенская. В Польше это 1000 зл. сейчас. Кроме как на еду и коммуналку, больше ни на что не хватит.
Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:34

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

милый прогноз)) Как понимаю, население планируется не более 20 миллионов. Территория становится перспективной))
PSPoldman
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