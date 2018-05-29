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В Україні кожен другий не
отримає пенсію в 60 років...

В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:39

  kalinavalera1 написав:Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.

Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.

Минимальная пенсия почти везде нищенская. В Польше это 1000 зл. сейчас. Кроме как на еду и коммуналку, больше ни на что не хватит.
Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:38

Re: В Україні кожен не отримає смішну пенсію через 60 років

От, хто все зрозумів, той вже давно собі відкладає на пенсію.
Але, навіщо тоді з нас примусово стягують в ПФ?
Має бути вибір: або не сплачуєш внески в ПФ і автоматично відмовляєшся від пенсії, або сплачуєш - і держава гарантує пенсію, відносно %% по сплаті в ПФ. Чим більше відчисляєш сам, чи твій роботодавець, тим більша має бути пенсія!
А не так, що з тебе стягують мініму отих 800+грн/міс(а з часом і ще більше зроблять), стягують багато років, а потім виявляється, що тобі ще не вистачає до пенсії декілька років стажу, за які потрібно сплатити "дурнувату" суму грошей, або тупо, просто, пенсія тобі вже не призначена, бо щось змінили в законодавстві...
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:02

  Тризуб написав:От, хто все зрозумів, той вже давно собі відкладає на пенсію.
Але, навіщо тоді з нас примусово стягують в ПФ?
Має бути вибір: або не сплачуєш внески в ПФ і автоматично відмовляєшся від пенсії, або сплачуєш - і держава гарантує пенсію, відносно %% по сплаті в ПФ. Чим більше відчисляєш сам, чи твій роботодавець, тим більша має бути пенсія!
А не так, що з тебе стягують мініму отих 800+грн/міс(а з часом і ще більше зроблять), стягують багато років, а потім виявляється, що тобі ще не вистачає до пенсії декілька років стажу, за які потрібно сплатити "дурнувату" суму грошей, або тупо, просто, пенсія тобі вже не призначена, бо щось змінили в законодавстві...

Глас вопиющего в пустыне.
А как же ж тогда быть ментам, чинушам и красильщикам травы, которые повыходили на пенсию в 38 лет здоровыми быками, еще и считаемую по другим законам - по-человечески, а не как моей маме - 1600 гривен за 37 лет стажа.
Должен же кто-то сидеть у нас на шее, а то слишком легко будет, появится время, появятся крамольные мысли... По талмуду надо жить, по талмуду... И акумам тоже - знать свое место.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:14

Re: В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

  Gastarbaiter написав:Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.

:lol: :lol: :lol: Вы меня убедил , что 800 фунтов - это такая же нищета как и у нас?

1. В Англии, Германии и тп. такую "минималку" получают все, кто прожил в стране 2 или 3 года. За нее не нужно горбатиться 30 лет и содержать захребетников, которые выкачивают из украинцев очень большие деньги на свою роскошь, вместо того, что бы украинцам СЛУЖИТЬ.
2. На нашу минималку не возможно оплатить коммуналку - за чем вы такое пишете ? - тем более питание хотя бы среднее по содержанию необходимых для поддержания здоровья витаминов-белков- микроэлементов -аминкислот.
3. Кроме этой минималки в цивилизованных странах те, кто не имеет средств - отдельно получают пособие на коммуналку, это кроме пенсии, это отдельное пособие , и отдельно медицинскую страховку минимальную. Вы умышленно не упомянули про расходы на лекарства - которые пенсам очень нужны. Это у нас минималки не хватает ни на что вообще - ни на питание, ни на коммуналку , ни тем более на медицину-лекарства. Наша минималка характеризует государственную систему Украины - как типичную рабовладельческую формацию по всем признакам.
4. Вы почему-то не упомянули - что так называемый прожиточный минимум у украинских пенсов - обманный. На этот минимум прожить не возможно. Тем более старому больному человеку.
kalinavalera1
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