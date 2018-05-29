В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Суб 09 чер, 2018 14:14

Gastarbaiter написав: Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии. Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.

Вы меня убедил , что 800 фунтов - это такая же нищета как и у нас?1. В Англии, Германии и тп. такую "минималку" получают все, кто прожил в стране 2 или 3 года. За нее не нужно горбатиться 30 лет и содержать захребетников, которые выкачивают из украинцев очень большие деньги на свою роскошь, вместо того, что бы украинцам СЛУЖИТЬ.2. На нашу минималку не возможно оплатить коммуналку - за чем вы такое пишете ? - тем более питание хотя бы среднее по содержанию необходимых для поддержания здоровья витаминов-белков- микроэлементов -аминкислот.3. Кроме этой минималки в цивилизованных странах те, кто не имеет средств - отдельно получают пособие на коммуналку, это кроме пенсии, это отдельное пособие , и отдельно медицинскую страховку минимальную. Вы умышленно не упомянули про расходы на лекарства - которые пенсам очень нужны. Это у нас минималки не хватает ни на что вообще - ни на питание, ни на коммуналку , ни тем более на медицину-лекарства. Наша минималка характеризует государственную систему Украины - как типичную рабовладельческую формацию по всем признакам.4. Вы почему-то не упомянули - что так называемый прожиточный минимум у украинских пенсов - обманный. На этот минимум прожить не возможно. Тем более старому больному человеку.