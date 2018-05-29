В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
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kalinavalera1 написав:Имеем свой особый культурный код. И из него как следствие наша странная оплата труда - на много ниже, чем в цивилизованном мире. Наша уборщица в Польше за ту же работу что у нас получает 1000% больше. Не на 100% больше, хотя это очень много, а на 1000%.
Англичанин или немец не станет работать за 1 копейку. Цыган, кстати, тоже не станет пахать за 1 копейку. А мы пашем - и при этом без социальных гарантий, чаще делаем вид что пашем, но суть - что признаем право нам не доплачивать - как будто это норма. Особая самооценка такая. Для нас жить плохо - норма. Этим все сказано. Из-за этого все беды.
Минимальная пенсия почти везде нищенская. В Польше это 1000 зл. сейчас. Кроме как на еду и коммуналку, больше ни на что не хватит. Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.
От, хто все зрозумів, той вже давно собі відкладає на пенсію. Але, навіщо тоді з нас примусово стягують в ПФ? Має бути вибір: або не сплачуєш внески в ПФ і автоматично відмовляєшся від пенсії, або сплачуєш - і держава гарантує пенсію, відносно %% по сплаті в ПФ. Чим більше відчисляєш сам, чи твій роботодавець, тим більша має бути пенсія! А не так, що з тебе стягують мініму отих 800+грн/міс(а з часом і ще більше зроблять), стягують багато років, а потім виявляється, що тобі ще не вистачає до пенсії декілька років стажу, за які потрібно сплатити "дурнувату" суму грошей, або тупо, просто, пенсія тобі вже не призначена, бо щось змінили в законодавстві...
Тризуб написав:От, хто все зрозумів, той вже давно собі відкладає на пенсію. Але, навіщо тоді з нас примусово стягують в ПФ? Має бути вибір: або не сплачуєш внески в ПФ і автоматично відмовляєшся від пенсії, або сплачуєш - і держава гарантує пенсію, відносно %% по сплаті в ПФ. Чим більше відчисляєш сам, чи твій роботодавець, тим більша має бути пенсія! А не так, що з тебе стягують мініму отих 800+грн/міс(а з часом і ще більше зроблять), стягують багато років, а потім виявляється, що тобі ще не вистачає до пенсії декілька років стажу, за які потрібно сплатити "дурнувату" суму грошей, або тупо, просто, пенсія тобі вже не призначена, бо щось змінили в законодавстві...
Глас вопиющего в пустыне. А как же ж тогда быть ментам, чинушам и красильщикам травы, которые повыходили на пенсию в 38 лет здоровыми быками, еще и считаемую по другим законам - по-человечески, а не как моей маме - 1600 гривен за 37 лет стажа. Должен же кто-то сидеть у нас на шее, а то слишком легко будет, появится время, появятся крамольные мысли... По талмуду надо жить, по талмуду... И акумам тоже - знать свое место.
Gastarbaiter написав:Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.
Вы меня убедил , что 800 фунтов - это такая же нищета как и у нас?
1. В Англии, Германии и тп. такую "минималку" получают все, кто прожил в стране 2 или 3 года. За нее не нужно горбатиться 30 лет и содержать захребетников, которые выкачивают из украинцев очень большие деньги на свою роскошь, вместо того, что бы украинцам СЛУЖИТЬ. Кстати - многие работали при законе - когда достаточно было 20 лет стажа для пенсии, когда они 20 лет отработали им новый закон установили , за 2 года до пенсии, когда эти годы уже и не набрать. И где их брать ? Если безработица ? В 50 лет грузчиком не пойдешь... Как бы по -честному- если люди работали на условиях - пенсия за 20-25 лет стажа - то отменять можно этот стаж только тем, кто начинает сейчас свой трудовой стаж.
2. На нашу минималку не возможно оплатить коммуналку - за чем вы такое пишете ? - тем более питание хотя бы среднее по содержанию необходимых для поддержания здоровья витаминов-белков- микроэлементов -аминкислот. А продукты в наших магазах по той же цене что ив ЕС, только у них сок - это сок , а у нас непонятная жижа - в которой 27% "сухих веществ"- остальное вода, а сухие вещества - это к примеру в грушевом соке - 17% яблочное пюре, 8% сахар, 2% грушевый ароматизатор. И так - какой продукт не возьми.
3. Кроме этой минималки в цивилизованных странах те, кто не имеет средств - отдельно получают пособие на коммуналку, это кроме пенсии, это отдельное пособие , и отдельно медицинскую страховку минимальную. Вы умышленно не упомянули про расходы на лекарства - которые пенсам очень нужны. Это у нас минималки не хватает ни на что вообще - ни на полноценное питание, ни на коммуналку , ни тем более на медицину-лекарства. Наша минималка характеризует государственную систему Украины - как типичную рабовладельческую формацию по всем признакам.
4. Вы почему-то не упомянули - что так называемый прожиточный минимум у украинских пенсов - обманный. На этот минимум прожить не возможно. Тем более старому больному человеку.
В цивилизованном мире так устроено, что работают только наиболее талантливые, те, кто может давать государству максимальный ВВП. На минималку они обязаны заработать всему населению, так как используют национальную собственность общую для этого - землю, воду и тп. У нас почему-то работают - особенно на руководящих постах и избираются не те, кто может принести максимальный ВВП государству, а наоборот - например "патриот". Хотя патриот - это совсем не профессия . Кроме того - националист и патриот - очень разные понятия. Что касается пенсионного налога - так я больше плачу НДС на много. А что я с него имею ? У нас странная страна. И странные люди. Вы спросите - почему они избирают кого-то - почему за него голосуют ? Аргументы не из той оперы вообще.