В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...

Додано: Суб 09 чер, 2018 14:14

Gastarbaiter написав: Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии. Один преподаватель из Британии рассказывал про оценку стоимости компаний и привел для примера ситуацию со своими инвестициями в акции. Когда его спросили: зачем ему это?, он ответил, что если не будет суетиться, то получит всего 800 фунтов пенсии.

Вы меня убедил , что 800 фунтов - это такая же нищета как и у нас?1. В Англии, Германии и тп. такую "минималку" получают все, кто прожил в стране 2 или 3 года. За нее не нужно горбатиться 30 лет и содержать захребетников, которые выкачивают из украинцев очень большие деньги на свою роскошь, вместо того, что бы украинцам СЛУЖИТЬ. Кстати - многие работали при законе - когда достаточно было 20 лет стажа для пенсии, когда они 20 лет отработали им новый закон установили , за 2 года до пенсии, когда эти годы уже и не набрать. И где их брать ? Если безработица ? В 50 лет грузчиком не пойдешь... Как бы по -честному- если люди работали на условиях - пенсия за 20-25 лет стажа - то отменять можно этот стаж только тем, кто начинает сейчас свой трудовой стаж.2. На нашу минималку не возможно оплатить коммуналку - за чем вы такое пишете ? - тем более питание хотя бы среднее по содержанию необходимых для поддержания здоровья витаминов-белков- микроэлементов -аминкислот. А продукты в наших магазах по той же цене что ив ЕС, только у них сок - это сок , а у нас непонятная жижа - в которой 27% "сухих веществ"- остальное вода, а сухие вещества - это к примеру в грушевом соке - 17% яблочное пюре, 8% сахар, 2% грушевый ароматизатор. И так - какой продукт не возьми.3. Кроме этой минималки в цивилизованных странах те, кто не имеет средств - отдельно получают пособие на коммуналку, это кроме пенсии, это отдельное пособие , и отдельно медицинскую страховку минимальную. Вы умышленно не упомянули про расходы на лекарства - которые пенсам очень нужны. Это у нас минималки не хватает ни на что вообще - ни на полноценное питание, ни на коммуналку , ни тем более на медицину-лекарства. Наша минималка характеризует государственную систему Украины - как типичную рабовладельческую формацию по всем признакам.4. Вы почему-то не упомянули - что так называемый прожиточный минимум у украинских пенсов - обманный. На этот минимум прожить не возможно. Тем более старому больному человеку.В цивилизованном мире так устроено, что работают только наиболее талантливые, те, кто может давать государству максимальный ВВП. На минималку они обязаны заработать всему населению, так как используют национальную собственность общую для этого - землю, воду и тп. У нас почему-то работают - особенно на руководящих постах и избираются не те, кто может принести максимальный ВВП государству, а наоборот - например "патриот". Хотя патриот - это совсем не профессия. Кроме того - националист и патриот - очень разные понятия.Что касается пенсионного налога - так я больше плачу НДС на много. А что я с него имею ? У нас странная страна. И странные люди. Вы спросите - почему они избирают кого-то - почему за него голосуют ? Аргументы не из той оперы вообще.