Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:34
Хорошо так Донецк продал!!!
olegpm16
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:17
Это и есть национальная идея. Радуйтесь. Наш у списку найкращiх.
nik1
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:28
Суд приостановил дело о возврате "Укртелекома" государству.
sal
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:56
это приговор нынешней власти!Дело за палачами.
bdfybdfy2003
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:52
“Активы СКМ разморожены”, – говорится в сообщении пресс-службы СКМ в среду.
sal
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:30
Sharpe написав:
Cler, а які це тарифи були підвищені протягом 2017 року?
например с 1 марта были увеличены тарифы на электроэнергию для населения, а тарифы для предприятий повышаются практически каждый квартал...
Cler
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Додано: Чет 07 чер, 2018 17:20
Енергоспівтовариство розкритикувало методику впровадження RAB-тарифів
"Тим більше, що вона допускає можливість непередбаченого прибутку для операторів", - повідомляється на сайті Секретаріату ЕнС.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/7/637543/
Грйс-мэн
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