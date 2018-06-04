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Пристрасті щодо Стокгольма:
"Газпром" відреагував на...

Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:12

Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це говориться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на арешт рахунків в Нідерландах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:12

И почему-то кремлеботы молчат, как воды в рот набрали.

А как дышали недавно, как дышали...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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