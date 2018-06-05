Про це говориться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на арешт рахунків в Нідерландах.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:12
Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на арешт рахунків в Нідерландах.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:12
И почему-то кремлеботы молчат, как воды в рот набрали.
А как дышали недавно, как дышали...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:17
ждут концепцию, почему россии это выгодно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26
Ну, годі зловтішатися :-) Це ж усе "мноґоходовочька" довічного царя, а теперішні арешти - лише "тактична жертва" :-)
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:46
Наверное отопление в следущем году подешевеет?! Ну, или хотя бы газ для промышленности?! :))))
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:50
Так арестовали что то или нет? Или как в Швейцарии? Повоняли и забыли.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:21
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