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Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням на сайті РНБО, документ підписаний в рамках чергового засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, що відбулося в кінці травня в Одесі.
Дивися повний текст Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на 2018 р
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R2
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14
Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...
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Radon
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:45
Radon написав:
Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...
ты хотя бы в день зарплаты находишь силы для радости? Или там тоже есть подвох и двойное дно?
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redmax11
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:05
Эти стандарты полезны для армии независимо от того войдем когда-то в НАТО или нет. Солдаты должны заниматься защитой страны, а не картошку чистить, как в совке.
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myshapiton
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