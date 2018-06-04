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Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням на сайті РНБО, документ підписаний в рамках чергового засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, що відбулося в кінці травня в Одесі.
Дивися повний текст Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на 2018 р
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R2
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14
Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...
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Radon
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:45
Radon написав:
Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...
ты хотя бы в день зарплаты находишь силы для радости? Или там тоже есть подвох и двойное дно?
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redmax11
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:05
Эти стандарты полезны для армии независимо от того войдем когда-то в НАТО или нет. Солдаты должны заниматься защитой страны, а не картошку чистить, как в совке.
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myshapiton
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Додано: Вів 05 чер, 2018 18:43
myshapiton написав:
Эти стандарты полезны для армии независимо от того войдем когда-то в НАТО или нет. Солдаты должны заниматься защитой страны, а не картошку чистить, как в совке.
Стандарты нужны для того, чтобы военнослужащий был не расходным материалом, а стоил дорого, особенно при ранении и смерти.
Но в стране с таким правосудием это не осуществимо
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:26
slavek написав:
Стандарты нужны для того, чтобы военнослужащий был не расходным материалом, а стоил дорого, особенно при ранении и смерти.
Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?
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Подолянин
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:38
Подолянин написав:
Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?
Прямое.
Т.к. здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран от совка или нынешней Украины недалеко от него ушедшей.
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52
slavek написав:
здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран
Стандарт - не брать больных в армию. А не как обеспечить здоровье граждан.
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sal
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:57
Стандарты известны. Но почему у нас до сих пор продают очень некачественные китайские товары? непонятно
и зачем их выпускают. ими порой и один раз воспользоваться невозможно
т.е. стандарт НАТО на здоровье военннослужащих совсем не должен привести к заботе государства о здоровье своих граждан
они и сами о своем здоровье не заботятся
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sal
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