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Україна і НАТО ухвалили Дорожню
карту співпраці в ОПК на...

Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14

Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням на сайті РНБО, документ підписаний в рамках чергового засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, що відбулося в кінці травня в Одесі.

Дивися повний текст Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на 2018 р.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:14

Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:45

  Radon написав:Ну да, всем же уже раструбили, что мы стали "аспирантами НАТО"! Скоро, наверное, до "интернов" дорастем...

ты хотя бы в день зарплаты находишь силы для радости? Или там тоже есть подвох и двойное дно?
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:05

Эти стандарты полезны для армии независимо от того войдем когда-то в НАТО или нет. Солдаты должны заниматься защитой страны, а не картошку чистить, как в совке.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:43

  myshapiton написав:Эти стандарты полезны для армии независимо от того войдем когда-то в НАТО или нет. Солдаты должны заниматься защитой страны, а не картошку чистить, как в совке.


Стандарты нужны для того, чтобы военнослужащий был не расходным материалом, а стоил дорого, особенно при ранении и смерти.
Но в стране с таким правосудием это не осуществимо
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:26

Re: Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на

  slavek написав:Стандарты нужны для того, чтобы военнослужащий был не расходным материалом, а стоил дорого, особенно при ранении и смерти.
Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:38

  Подолянин написав:Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?


Прямое.
Т.к. здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран от совка или нынешней Украины недалеко от него ушедшей.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:52

Re: прямо

  slavek написав:здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран

Стандарт - не брать больных в армию. А не как обеспечить здоровье граждан.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:57

Re: карта

Стандарты известны. Но почему у нас до сих пор продают очень некачественные китайские товары? непонятно
и зачем их выпускают. ими порой и один раз воспользоваться невозможно
т.е. стандарт НАТО на здоровье военннослужащих совсем не должен привести к заботе государства о здоровье своих граждан
они и сами о своем здоровье не заботятся
sal
 
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