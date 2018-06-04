Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...

А сейчас у нас какие танки? и в каком количестве
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:21
Re: опк
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:27
"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:08
В нормальных армиях нормальных стран это исключено
back in USSR
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