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Україна і НАТО ухвалили Дорожню
карту співпраці в ОПК на...

Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:21

Re: опк

  nik1 написав:под стандарты НАТО подходит танк "Абрамс" и что

А сейчас у нас какие танки? и в каком количестве
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:27

"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:08

  sal написав:Стандарт - не брать больных в армию. А не как обеспечить здоровье граждан.

В нормальных армиях нормальных стран это исключено
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:51

  slavek написав:
  Подолянин написав:Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?


Прямое.
Т.к. здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт...
Серьезно? Вы точно инженер?

"...йдеться про розвиток спільних з НАТО національних систем стандартизації та кодифікації в оборонній сфері; співробітництво у сфері безпеки зберігання боєприпасів; сприяння встановленню зв’язків між оборонними підприємствами країн НАТО і України."

А ну ка дайте ссылку на офф документ, где четко связаны строительные нормы со стоимостью материалов и услуг при строительстве.
  slavek написав:... отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран от совка или нынешней Украины недалеко от него ушедшей.
ОРТ пересмотрели?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:10

  Подолянин написав:Серьезно? Вы точно инженер?
"...йдеться про розвиток спільних з НАТО національних систем стандартизації та кодифікації в оборонній сфері; співробітництво у сфері безпеки зберігання боєприпасів; сприяння встановленню зв’язків між оборонними підприємствами країн НАТО і України."

Бла-бла-бла.
Купите наше вооружение, средства связи и т.д. и продолжайте относится к своим военнослужащим как к расходному материалу.

  Подолянин написав:А ну ка дайте ссылку на офф документ, где четко связаны строительные нормы со стоимостью материалов и услуг при строительстве.

Еще один экзаменатор объявился.
Про сметные нормы слышать не приходилось - http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-51?
А ведь там в расшифровке работ как раз вся технология.
back in USSR
slavek
 
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