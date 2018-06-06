Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на...
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"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
Подолянин написав:Какое отношение имеют стандарты о которых шла речь в статье к стоимости лечения военнослужащих?
Прямое. Т.к. здоровье и жизнь военнослужащего и есть основной стандарт...
Серьезно? Вы точно инженер?
"...йдеться про розвиток спільних з НАТО національних систем стандартизації та кодифікації в оборонній сфері; співробітництво у сфері безпеки зберігання боєприпасів; сприяння встановленню зв’язків між оборонними підприємствами країн НАТО і України."
А ну ка дайте ссылку на офф документ, где четко связаны строительные нормы со стоимостью материалов и услуг при строительстве.
slavek написав:... отличающий условия службы военнослужащих нормальных стран от совка или нынешней Украины недалеко от него ушедшей.
Подолянин написав:Серьезно? Вы точно инженер? "...йдеться про розвиток спільних з НАТО національних систем стандартизації та кодифікації в оборонній сфері; співробітництво у сфері безпеки зберігання боєприпасів; сприяння встановленню зв’язків між оборонними підприємствами країн НАТО і України."
Бла-бла-бла. Купите наше вооружение, средства связи и т.д. и продолжайте относится к своим военнослужащим как к расходному материалу.
Подолянин написав:А ну ка дайте ссылку на офф документ, где четко связаны строительные нормы со стоимостью материалов и услуг при строительстве.