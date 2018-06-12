А сейчас у нас какие танки? и в каком количестве
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:21
Re: опк
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:27
"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.", — заявил Пашинский в октябре 2016 года
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:08
В нормальных армиях нормальных стран это исключено
back in USSR
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:51
Серьезно? Вы точно инженер?
"...йдеться про розвиток спільних з НАТО національних систем стандартизації та кодифікації в оборонній сфері; співробітництво у сфері безпеки зберігання боєприпасів; сприяння встановленню зв’язків між оборонними підприємствами країн НАТО і України."
А ну ка дайте ссылку на офф документ, где четко связаны строительные нормы со стоимостью материалов и услуг при строительстве.
ОРТ пересмотрели?
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:10
Бла-бла-бла.
Купите наше вооружение, средства связи и т.д. и продолжайте относится к своим военнослужащим как к расходному материалу.
Еще один экзаменатор объявился.
Про сметные нормы слышать не приходилось -
А ведь там в расшифровке работ как раз вся технология.
back in USSR
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:56
Re: Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на
Бла-бла-бла, не то слово!
Я понял, что вы только строите из себя "строителя".
При чем здесь этот документ?
Где там указано, что при таком-то виде работ, должны использоваться материалы, именно такой-то стоимости и никак не дешевле?
Укажите номер пункта.
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:40
Стоимость материалов закончилась вместе с СССР и с ЕНиРами, великий "строитель",в РЭСН есть только затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов
back in USSR
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:02
Re: Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на
Не нужно съезжать с темы.
Повторяю вопрос для "строителя":
Где в нормативных доках указано, что при таком-то виде работ, должны использоваться материалы, именно такой-то стоимости и никак не дешевле?
Одного "предпринимателя" уже вывели на чистую воду. А вот и "строитель" нашелся.
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