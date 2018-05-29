За два місяці Міністерство юстиції з підприємств, які заборгували заробітну плату своїм працівникам, стягнуло 89 млн гривень.
Дивися повний текст У Мін'юсті повідомили про суму стягнених боргів із зарплат.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 19:51
У Мін'юсті повідомили про суму стягнених боргів із зарплат
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Дивися повний текст У Мін'юсті повідомили про суму стягнених боргів із зарплат.
Додано: Вів 05 чер, 2018 19:51
«Это лишь вершина айсберга. В каждой области есть свои „рекордсмены“, которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы органов Государственной исполнительной слуби в этом направлении», — отметил Петренко.
- Не верь сладким "песням сирен".
- Они хотят тебя сожрать, или лишить последнего.
"Тіньовий звіт щодо стану виконання урядом України рішення Європейського суду з прав людини у справі Бурмич та інші проти України"
- Украина должна украинцам более 12 миллиардов. Даже через суды они не могут возвратить своё. Речь идёт о Законослухняних гражданах.
Что бы их кинуть, сейчас ведётся речь о банкротстве - дефолте.
Реально до конца месяца будет уже конкретика, хотя многие ещё планировали протянуть этак года полтора. Наколядовать ещё десяток лишних миллионов, и слиться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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