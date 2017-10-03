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Вакансії в бек-офісі
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:00
Стабільному банку необхідні спецалісти бек-офісу з супроводження кредитних операцій фізичних та юридичних осіб (ММСБ). Головний\ провідний економіст. Розглядаються кандлидати з відповідним досвідом. м. Київ. Розгляну всі резюме.
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santa9muerte
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