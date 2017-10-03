RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Вакансії в бек-офісі

Вакансії в бек-офісі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:00

Вакансії в бек-офісі

Стабільному банку необхідні спецалісти бек-офісу з супроводження кредитних операцій фізичних та юридичних осіб (ММСБ). Головний\ провідний економіст. Розглядаються кандлидати з відповідним досвідом. м. Київ. Розгляну всі резюме.
santa9muerte
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота у Польщі! Безкоштовні вакансії!
amelnyk » Вів 03 жов, 2017 10:42
1 1126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 19:45
nadia1989

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.