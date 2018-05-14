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Андрій Усенко: перспективи
blockchain для бізнесу і...

Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 05:50

Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і...

Пропонуємо до обговорення:
Блокчейн може, поряд з ІТ сектором, відкрити «зелений коридор» для залучення фінансування в національну економіку.

Дивися повний текст Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і української економіки.
R2
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Цікаве та своєчасне дослідження.
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Скоро блокчейн, финтех, крипта будет звучать как ругательство. Столько возни около них, а выхлоп = 0. Пользуются ими 0,00000000000000001% Украинцев.
BIGor
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