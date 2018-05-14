Блокчейн може, поряд з ІТ сектором, відкрити «зелений коридор» для залучення фінансування в національну економіку.
Дивися повний текст Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і української економіки.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 05:50
Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і...
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Дивися повний текст Андрій Усенко: перспективи blockchain для бізнесу і української економіки.
Додано: Сер 06 чер, 2018 06:12
Скоро блокчейн, финтех, крипта будет звучать как ругательство. Столько возни около них, а выхлоп = 0. Пользуются ими 0,00000000000000001% Украинцев.
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