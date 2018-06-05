RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні знизяться ціни
на квартири - експерт

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.

Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))
p_a_l
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років... 1, 2
R2 » Вів 05 чер, 2018 15:39
11 462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 07:16
p_a_l
В Україні може подорожчати кава через виверження вулкана...
R2 » Сер 06 чер, 2018 07:10
1 8
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 07:10
antey1969
В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 05 чер, 2018 11:15
41 3023
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 00:40
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10041)
06.06.2018 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.