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В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08
Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08
А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))
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p_a_l
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