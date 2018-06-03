Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.
Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08
В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:49
В прошлом году не было повышения цен на газ и отопление, да и с субсидиями попроще было. И вопрос транша не стоял остро. Сейчас все это должно сыграть на понижение цен, правда, эксперт довольно оптимистичен - может быть больше чем 7-8%
|