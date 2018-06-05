Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.
Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08
В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:49
В прошлом году не было повышения цен на газ и отопление, да и с субсидиями попроще было. И вопрос транша не стоял остро. Сейчас все это должно сыграть на понижение цен, правда, эксперт довольно оптимистичен - может быть больше чем 7-8%
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:44
Опять средняя температура по палате.
Слово эксперт уже стало ругательным ввиду непрофессиональности высказываний.
Да, действительно, на 7-8% упадёт жильё построенное после 2004-05 годов. Не панельное, с теплосчётчиками (горизонтальной разводкой отопления)...
А весь остальной жилой фонд уже в этом году за 6 месяцев потерял более 10% в долларе, а если осенью курс гриши вверх, то с некоторым временным лагом ценники еще 10% отыграют.
Вот хороший материал по этому поводу:
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:42
Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:52
Додано: Чет 07 чер, 2018 05:35
Re: В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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