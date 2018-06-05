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В Україні знизяться ціни
на квартири - експерт

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.

Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36

  p_a_l написав:А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))

Боюсь никак, у них там на десятки лет инвестировано (без убытка), даже если не будут покупать.
starikovi
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:49

В прошлом году не было повышения цен на газ и отопление, да и с субсидиями попроще было. И вопрос транша не стоял остро. Сейчас все это должно сыграть на понижение цен, правда, эксперт довольно оптимистичен - может быть больше чем 7-8%
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:44

Опять средняя температура по палате.
Слово эксперт уже стало ругательным ввиду непрофессиональности высказываний.
Да, действительно, на 7-8% упадёт жильё построенное после 2004-05 годов. Не панельное, с теплосчётчиками (горизонтальной разводкой отопления)...
А весь остальной жилой фонд уже в этом году за 6 месяцев потерял более 10% в долларе, а если осенью курс гриши вверх, то с некоторым временным лагом ценники еще 10% отыграют.
Вот хороший материал по этому поводу:
https://ukr-expert.com.ua/zhilaya-nedvizhimost.html
RON
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:42

Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:52

  airmax78 написав:Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.


"Шо, опять?" (с)
БуИТДАРАЖАТЬ?
Ну буит.До конца 2019-го, а там как обычно после выборов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:35

Re: В Україні знизяться ціни на квартири - експерт

  rjkz написав:Ну буит.До конца 2019-го, а там как обычно после выборов.

Конечно буит и в 2020-ом, только в гривнах.
Попаданец
 
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