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В Україні знизяться ціни
на квартири - експерт

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

В Україні знизяться ціни на квартири - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.

Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08

А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36

  p_a_l написав:А как упадут цены если придет Дефолт Батькович?)))

Боюсь никак, у них там на десятки лет инвестировано (без убытка), даже если не будут покупать.
starikovi
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:49

В прошлом году не было повышения цен на газ и отопление, да и с субсидиями попроще было. И вопрос транша не стоял остро. Сейчас все это должно сыграть на понижение цен, правда, эксперт довольно оптимистичен - может быть больше чем 7-8%
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:44

Опять средняя температура по палате.
Слово эксперт уже стало ругательным ввиду непрофессиональности высказываний.
Да, действительно, на 7-8% упадёт жильё построенное после 2004-05 годов. Не панельное, с теплосчётчиками (горизонтальной разводкой отопления)...
А весь остальной жилой фонд уже в этом году за 6 месяцев потерял более 10% в долларе, а если осенью курс гриши вверх, то с некоторым временным лагом ценники еще 10% отыграют.
Вот хороший материал по этому поводу:
https://ukr-expert.com.ua/zhilaya-nedvizhimost.html
RON
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:42

Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:52

  airmax78 написав:Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.


"Шо, опять?" (с)
БуИТДАРАЖАТЬ?
Ну буит.До конца 2019-го, а там как обычно после выборов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:20

Так падают продажи что дом полностью не сдан а все квартиры проданы, это Винница https://dom.ria.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/%D0%96%D0%9A-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BB-600-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-3867/
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:35

Re: В Україні знизяться ціни на квартири - експерт

  rjkz написав:Ну буит.До конца 2019-го, а там как обычно после выборов.

Конечно буит и в 2020-ом, только в гривнах.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:33

  Попаданец написав:
  rjkz написав:Ну буит.До конца 2019-го, а там как обычно после выборов.

Конечно буит и в 2020-ом, только в гривнах.


Возможен такой расклад - небольшой рост в баксе и гривне если из-за предвыборных соображений будут держать курс. После выборов 100пудов "стремительным домкратом".
Поэтому, исключительно по моему пониманию, кому реально надо продать, то лучше это не откладывать на 2020 год. Но каждый пусть решает сам.
rjkz
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