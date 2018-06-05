Зниження цін буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.
Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:08
В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
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Дивися повний текст В Україні знизяться ціни на квартири - експерт.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:49
В прошлом году не было повышения цен на газ и отопление, да и с субсидиями попроще было. И вопрос транша не стоял остро. Сейчас все это должно сыграть на понижение цен, правда, эксперт довольно оптимистичен - может быть больше чем 7-8%
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:44
Опять средняя температура по палате.
Слово эксперт уже стало ругательным ввиду непрофессиональности высказываний.
Да, действительно, на 7-8% упадёт жильё построенное после 2004-05 годов. Не панельное, с теплосчётчиками (горизонтальной разводкой отопления)...
А весь остальной жилой фонд уже в этом году за 6 месяцев потерял более 10% в долларе, а если осенью курс гриши вверх, то с некоторым временным лагом ценники еще 10% отыграют.
Вот хороший материал по этому поводу:
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:42
Что-то все падает, падает, но не на то, что надо. А на то, что надо ценник такой, что от него уши заворачиваются и за последние 2 года он только рос.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:52
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:20
Так падают продажи что дом полностью не сдан а все квартиры проданы, это Винница https://dom.ria.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/%D0%96%D0%9A-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BB-600-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-3867/
Додано: Чет 07 чер, 2018 05:35
Re: В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:33
Возможен такой расклад - небольшой рост в баксе и гривне если из-за предвыборных соображений будут держать курс. После выборов 100пудов "стремительным домкратом".
Поэтому, исключительно по моему пониманию, кому реально надо продать, то лучше это не откладывать на 2020 год. Но каждый пусть решает сам.
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