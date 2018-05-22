Нове технологічне рішення встановлено на понад 7 100 банкоматів ПриватБанку.
Дивися повний текст Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:10
Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:10
Вчера по телеку показывали. После взрыва все вокруг к чертям собачьим, а банкомат цел.
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