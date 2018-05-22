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Приватбанк захистив свої
банкомати від кіберзламу

Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:10

Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу

Пропонуємо до обговорення:
Нове технологічне рішення встановлено на понад 7 100 банкоматів ПриватБанку.

Дивися повний текст Приватбанк захистив свої банкомати від кіберзламу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:10

Вчера по телеку показывали. После взрыва все вокруг к чертям собачьим, а банкомат цел.
p_a_l
 
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