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Київ увійшов до трійки
найдешевших великих міст світу...

Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:59

Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу...

Пропонуємо до обговорення:
Українська столиця обігнала за дорожнечею тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр

Дивися повний текст Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу (рейтинг).
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:59

А какое место в рейтинге занимает прожиточный минимум в 50$?
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