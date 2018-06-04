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Україна розраховує збільшити
переробку твердих побутових...

Україна розраховує збільшити переробку твердих побутових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:01

Україна розраховує збільшити переробку твердих побутових...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні лише 3% твердих побутових відходів переробляється і лише 12-14% відходів упаковки йдуть у переробку.

Дивися повний текст Україна розраховує збільшити переробку твердих побутових відходів до 70%.
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