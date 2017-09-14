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Кабмін хоче вберегти ОПЗ
від покупців з Росії

Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:43

Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація Одеського припортового заводу є одним з головних завдань влади на 2018 рік.

Дивися повний текст Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:43

поздно вcрались. Кому он ща нужен? Тольяттиазот в 20м году заканчивает строительство аммиакопровода в Тамань, после чего Одесский припортовый останется просто, гм.. рудиментом с кучей долгов и отрицательным кэшфлоу. Судьба ОПЗ была ясна с 2014
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