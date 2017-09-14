Приватизація Одеського припортового заводу є одним з головних завдань влади на 2018 рік.
Дивися повний текст Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:43
Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії
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Дивися повний текст Кабмін хоче вберегти ОПЗ від покупців з Росії.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:43
поздно вcрались. Кому он ща нужен? Тольяттиазот в 20м году заканчивает строительство аммиакопровода в Тамань, после чего Одесский припортовый останется просто, гм.. рудиментом с кучей долгов и отрицательным кэшфлоу. Судьба ОПЗ была ясна с 2014
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