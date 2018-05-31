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"Нафтогаз" пропонує розділити
активи "Укрнафти" або...

"Нафтогаз" пропонує розділити активи "Укрнафти" або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:03

"Нафтогаз" пропонує розділити активи "Укрнафти" або...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" пропонує два механізми виведення ПАТ "Укрнафта" з кризового стану - поділ активів компанії або реструктуризацію її податкових боргів, йдеться в листі НАК на адресу Кабінету міністрів, копія якого була надана "Нафтогазом" на запит депутата Ради Вікторії Войцицької.

Дивися повний текст "Нафтогаз" пропонує розділити активи "Укрнафти" або реструктуризувати її податкові борги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:04

НАК “Нафтогаз України” виписує працівникам міліарди грн премій коли підконтрольна їй компанія “Укрнафта” в боргах. Пропозиція НАК “Нафтогаз України” геніальна, продати активи «Укрнафти» акціонерам і за виконану роботу виписати собі ще премії.
fedorivai
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:27

  fedorivai написав:НАК “Нафтогаз України” виписує працівникам міліарди грн премій коли підконтрольна їй компанія “Укрнафта” в боргах. Пропозиція НАК “Нафтогаз України” геніальна, продати активи «Укрнафти» акціонерам і за виконану роботу виписати собі ще премії.

Укрнафта підконтрольна Нафтогазу - це було смішно. А про продати взагалі брехня, яка не мая відношення ні до статті ні до реальності.
locustsucol
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