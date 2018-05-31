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"Нафтогаз" пропонує розділити активи "Укрнафти" або...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" пропонує два механізми виведення ПАТ "Укрнафта" з кризового стану - поділ активів компанії або реструктуризацію її податкових боргів, йдеться в листі НАК на адресу Кабінету міністрів, копія якого була надана "Нафтогазом" на запит депутата Ради Вікторії Войцицької.
Дивися повний текст "Нафтогаз" пропонує розділити активи "Укрнафти" або реструктуризувати її податкові борги
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:04
НАК “Нафтогаз України” виписує працівникам міліарди грн премій коли підконтрольна їй компанія “Укрнафта” в боргах. Пропозиція НАК “Нафтогаз України” геніальна, продати активи «Укрнафти» акціонерам і за виконану роботу виписати собі ще премії.
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fedorivai
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:27
fedorivai написав:
НАК “Нафтогаз України” виписує працівникам міліарди грн премій коли підконтрольна їй компанія “Укрнафта” в боргах. Пропозиція НАК “Нафтогаз України” геніальна, продати активи «Укрнафти» акціонерам і за виконану роботу виписати собі ще премії.
Укрнафта підконтрольна Нафтогазу - це було смішно. А про продати взагалі брехня, яка не мая відношення ні до статті ні до реальності.
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locustsucol
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