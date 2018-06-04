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"Антонов" відповів на
плани Росії випускати українські...

"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:11

"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:12

Не совсем понятно. Технически невозможно, или технически возможно, но наименование должно быть другим? Например Ил-124 "Илья".
nik1
 
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