Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:11
"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:12
Не совсем понятно. Технически невозможно, или технически возможно, но наименование должно быть другим? Например Ил-124 "Илья".
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:14
Юмористы! А двигатель какой будут ставить? Десять ПД-14?
Ой! Даже ПД-14 еще нет )))
Это все не более чем информационный вброс.
|