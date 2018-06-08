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"Антонов" відповів на
плани Росії випускати українські...

"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:11

"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:12

Не совсем понятно. Технически невозможно, или технически возможно, но наименование должно быть другим? Например Ил-124 "Илья".
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:14

Юмористы! А двигатель какой будут ставить? Десять ПД-14?
Ой! Даже ПД-14 еще нет )))

Это все не более чем информационный вброс.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:09

Как раз в самолётную тему. Без ссылок. Желающие воспользуются поиском Гугла или Яндекса.
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Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:59

  Баблонавт написав:Как раз в самолётную тему. Без ссылок. Желающие воспользуются поиском Гугла или Яндекса.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.


Если считать по количеству громких заявлений о поставках, то пуперджет должен был давно обогнать всякие эмбрайеры.

А на деле... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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