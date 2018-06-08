Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:11
"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:12
Не совсем понятно. Технически невозможно, или технически возможно, но наименование должно быть другим? Например Ил-124 "Илья".
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:14
Юмористы! А двигатель какой будут ставить? Десять ПД-14?
Ой! Даже ПД-14 еще нет )))
Это все не более чем информационный вброс.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:09
Как раз в самолётную тему. Без ссылок. Желающие воспользуются поиском Гугла или Яндекса.
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Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.
Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:59
Если считать по количеству громких заявлений о поставках, то пуперджет должен был давно обогнать всякие эмбрайеры.
А на деле...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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