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В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:37
Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку бачать хороші умови зовнішньої торгівлі для України.
Дивися повний текст В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:37
Успокоил. Пойду продавать доллары.
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pibodi
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