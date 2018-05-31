RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ назвали короткострокові
ризики для курсу гривні

В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:37

В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку бачать хороші умови зовнішньої торгівлі для України.

Дивися повний текст В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82390
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:37

Успокоил. Пойду продавать доллары.
pibodi
 
Повідомлень: 17
З нами з: 16.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
83 6158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 18:24
slavek
У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес
R2 » Суб 02 чер, 2018 11:55
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 11:55
max_us_ua
Експерти назвали податки, які стимулюють куріння
R2 » Чет 31 тра, 2018 17:10
3 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 07:19
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10045)
06.06.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.